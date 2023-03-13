СК расследует факт ракетного удара ВСУ по территории Белгорода

В результате ЧП пострадал один человек

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Следственный комитет будет расследовать факт обстрела украинскими националистами территории Белгорода.

Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК РФ.

"Следственный комитет даст правовую оценку произошедшему и установит круг лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.

Утром над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, были сбиты четыре ракеты. В результате ЧП в больницу доставили одну пострадавшую, также осколками были повреждены два частных домовладения.