13 марта, 11:33
Военная операция на Украине

СК расследует факт ракетного удара ВСУ по территории Белгорода

СК расследует факт ракетного удара ВСУ по территории Белгорода
© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

В результате ЧП пострадал один человек

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Следственный комитет будет расследовать факт обстрела украинскими националистами территории Белгорода.

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Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе СК РФ.

"Следственный комитет даст правовую оценку произошедшему и установит круг лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении.

Утром над Белгородом и Белгородским районом сработала система противовоздушной обороны, были сбиты четыре ракеты. В результате ЧП в больницу доставили одну пострадавшую, также осколками были повреждены два частных домовладения. 

Теги:
РоссияБелгородская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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