Генпрокуратура утвердила обвинение Илье Красильщику за фейки о ВС РФ

По версии следствия, медиаменеджер, в частности, опубликовал в соцсети заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для уничтожения гражданского населения в Буче в ходе проведения специальной военной операции на Украине

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение перед направлением в суд уголовного дела в отношении медиаменеджера и экс-главы сервиса "Яндекс.Лавка" Ильи Красильщика, обвиняемого заочно в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе надзорного ведомства.

"По версии следствия, 3 апреля 2022 года Красильщик, находясь вне пределов РФ, на своей странице в соцсети разместил публикацию, в которой распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения гражданского населения в городе Буча в ходе проведения специальной военной операции на Украине. Кроме того, Красильщик дал интервью, в котором под видом достоверных сообщений распространил заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для обстрелов, уничтожения гражданской инфраструктуры и населения на территории Украины, в том числе в городе Буча. Видеозапись интервью 14 апреля 2022 года была размещена на канале "Шепелин" в видеохостинге YouTube", - отметили в Генпрокуратуре.

Как подчеркнули в ведомстве, согласно информации Минобороны РФ, военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются. "ВС РФ наносятся исключительно высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и по местам дислокации соединений и воинских частей противника. Случаев неправомерного уничтожения гражданских объектов не допускалось. Опубликованные украинскими СМИ фотографии и видеоматериалы о совершении российскими военнослужащими массовых убийств и иных преступлений, а также об умышленном уничтожении социальных объектов являются провокациями", - отметили в ГП.

В связи с тем, что Красильщик скрылся, 11 июля 2022 года он был объявлен в международный розыск. Басманный суд Москвы 16 марта 2023 года заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствием приняты исчерпывающие меры к его розыску и экстрадиции. По уголовному делу выполнены все следственные действия, которые возможны в отсутствие обвиняемого. В связи с этим после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Басманный суд для заочного рассмотрения, отметили в надзорном ведомстве.

Красильщику заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности), которая предусматривает наказание от штрафа в размере от 3 млн до 5 млн рублей до лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.