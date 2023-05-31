В Ставрополе ливень привел к подтоплению дворов

По данным городской администрации, за несколько часов выпало около месячной нормы осадков

СТАВРОПОЛЬ, 31 мая. /ТАСС/. Дворы домов подтопило во время сильного ливня в нескольких районах Ставрополя. Специалисты проводят откачку воды и обследование территорий, сообщили журналистам в среду в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В Ставрополе произошло падение нескольких деревьев. Подтоплены придомовые территории в садовых некоммерческих товариществах "Химик", "Ландыш" и на улице Пригородной. Организована откачка воды и обследование территорий, оказывается адресная помощь по заявкам. Погибших, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии уточняется. По данным ГУ МЧС, сильный дождь и мелкий град наблюдался вечером 31 мая на территории Кавказских Минеральных Вод, в Ставрополе и Шпаковском округе. На территории Кавказских Минеральных Вод, по информации ГУ МЧС по Ставрополью, вода уже сошла, подтопленных территорий нет.

По предварительным данным пресс-службы городской администрации, в Ставрополе за несколько часов выпало около месячной нормы осадков. Часть улиц в городе подтопило, в том числе и одну из магистральных - проспект Кулакова. Движение уже возобновили. "Здесь был большой поток воды, который уже сошел. Сейчас дорожные службы обследуют территорию, прочищают ливневые канализации, возвращают на место решетки, которые смыло сильным потоком. Аналогичные работы проходят в других двух районах", - говорится в сообщении.

Ограничение вводили и в Ессентуках в автомобильном туннеле под железнодорожными путями - дорога была подтоплена. Как сообщил в своем Telegram-канале глава курорта Александр Некристов, вода уже сошла, проезд возобновили. Ранее он сообщил, что в городе фиксируется отключение света и заторы на дорогах и по возможности попросил жителей ограничить передвижения по городу.

Ситуация в регионе

По данным Госавтоинспекции Ставрополья, непогода осложнила ситуацию на дорогах региона. В частности, на автодороге Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды видимость ограничена из-за сильных осадков. В одной из частей города Лермонтова ливнем на проезжую часть вынесло песок и щебень. Подтопления проезжей части во время ливня фиксировали также в Пятигорске и Железноводске.

В поселке Предгорного округа дождем подтопило дворы частных домов. "Сегодня удар непогоды принял на себя поселок Ясная Поляна. Выпало обильное количество осадков, из-за чего произошло подтопление дворовых территорий на улице Мира. Спасатели и техника уже на месте и приступили к устранению последствий", - сообщил в своем Telegram-канале глава округа Николай Бондаренко.

В Кисловодске после ливня проводят очистку улиц. "Прошел сильный дождь в Кисловодске, не такой, сильный как в других городах края, но тем не менее. Коммунальная техника работает на местах, где вымыло грунт или щебень, чистим дороги, чистим улицы. Коммунальная служба на улицах, за ночь все уберем", - сообщил в Telegram-канале глава Кисловодска Евгений Моисеев.

На Ставрополье объявили штормовое предупреждение. Оно стало третьим в крае за последнее время. Неделю назад ливни привели к подтоплению более 70 частных и многоквартирных домов на нескольких территориях Ставрополья, повреждению сельскохозяйственных посевов.