Массовое отравление сидром в регионах и фейки о взломе эфиров. Главные события 5 июня

Массовое отравление сидром в регионах

В Ульяновской области в результате отравления суррогатным сидром умерли по меньшей мере 16 человек. Кроме того, две женщины погибли в Самарской области, сообщается о двух пострадавших в Удмуртии.

По предварительным данным, причиной ЧП стал напиток "Мистер сидр", произведенный в Самаре. Роспотребнадзор начал расследование случаев отравления. Возбуждены дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Фейки о взломе эфиров

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг информацию о выступлении президента России Владимира Путина 5 июня с экстренным телерадиообращением.

Он назвал показанное в некоторых сетях видео взломом и заявил, что специалисты уже разбираются в ситуации.

В записи, которая выдавалась за выступление Путина, речь шла о якобы объявлении военного положения в приграничных областях РФ и о намерении президента подписать указ о всеобщей мобилизации.

Продление запрета Еврокомиссии на импорт зерна с Украины

Европейская комиссия продлила до середины сентября запрет импорта зерновых с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию, сообщило Польское агентство печати. Он касается пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

Продление срока упрощенных процедур для регистрации и ввоза лекарств в РФ

Правительство продлило до конца 2024 года упрощенные процедуры для регистрации и ввоза лекарств в РФ, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его мнению, это обеспечит наличие необходимых людям лекарств.

Упрощенная процедура позволяет получить все необходимые для этого документы в максимально короткий период, уточнили в пресс-службе кабмина. Медикаменты, которые можно регистрировать в упрощенном порядке, определяет специальная межведомственная комиссия.

Смена руководства в Polymetal

Все ключевое руководство Polymetal покинуло российское подразделение из-за санкций против "Полиметалла". В отставку подали гендиректор Polymetal Виталий Несис, главный финансовый директор Максим Назимок, вице-президент группы по стратегическому развитию Павел Данилин.

Место генерального директора АО "Полиметалл" занял Сергей Черкашин, ранее он являлся заместителем гендиректора по экономике.