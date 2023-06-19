Как сообщает Национальное метеобюро Канады, уровень загрязнения воздуха в городе оценивается в 7 баллов по 10-балльной шкале

ОТТАВА, 19 июня. /ТАСС/. Небо Торонто вновь заволокло дымом от лесных пожаров в северной части Онтарио, а также в соседнем регионе Квебек. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро Канады, уровень загрязнения в мегаполисе сейчас оценивается в 7 баллов по 10-балльной шкале, что соответствует "опасному уровню загрязнения". По прогнозу специалистов, экологическая ситуация в городе может улучшиться в понедельник.

В четверг дымом от лесных пожаров уже второй раз за последние две недели накрыло Оттаву, но в субботу с переменой ветра дымку развеяло.

6 июня дым от лесных пожаров впервые дошел до Оттавы, а 7 июня уровень загрязнения в столице и ее пригородах оценивался уже в 10 баллов. На тот момент это был самый высокий показатель во всей Канаде. Позже на прошлой неделе дымкой также заволокло небо над Монреалем, Торонто и городами Восточного побережья США, в том числе Нью-Йорком. В конце прошлой недели дымка рассеялась.

По данным канадского межведомственного центра лесных пожаров, в настоящее время в стране наблюдается порядка 450 активных очагов возгорания, около 230 из них пока не взяты под контроль пожарными. Наибольшее число пожаров зарегистрировано в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Онтарио. Общая площадь территорий, затронутых стихийным бедствием, достигла почти 5 млн га с начала года.