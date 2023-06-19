Вертолет Ми-8 доставили в аэропорт Якутска после вынужденной посадки в 90 км от города

В результате происшествия никто не пострадал

ЯКУТСК, 19 июня. /ТАСС/. Вертолет Ми-8, совершивший 17 июня вынужденную посадку в 90 км от Якутска, доставлен в аэропорт города, сообщили в понедельник в авиакомпании "Алроса".

"Авиакомпания "Алроса" завершила эвакуационные мероприятия по доставке вертолета Ми-8, совершившего 17 июня вынужденную посадку в 90 км от Якутска. Вертолет доставлен в аэропорт Якутск. В результате авиационного события пострадавших нет, вертолет повреждений не получил", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, на борту находились 4 члена экипажа и 21 пассажир. Вертолет авиакомпании "Алроса" выполнял заказной рейс по перевозке вахтовых рабочих, сообщали ранее ТАСС в самой авиакомпании. К месту вынужденной посадки воздушного судна были доставлены спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов. Двумя рейсами все пассажиры и члены экипажа были доставлены 17 июня в Якутск. По данным Минтранса Якутии, ни одному из них медицинская помощь не понадобилась.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту вынужденной посадки воздушного судна. Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).