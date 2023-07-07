В Индии в рамках расследования крупной железнодорожной аварии задержали трех человек

Причиной катастрофы в Одише стала ошибка сотрудников Индийских железных дорог при обслуживании систем сигнализации на участке пути в районе города Баласор

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Индии произвели первые задержания в ходе расследования одной из крупнейших железнодорожных аварий в истории страны, которая произошла в начале июня в штате Одиша, под стражу взяты три человека. Об этом в пятницу сообщил телеканал NDTV.

Речь идет трех сотрудниках Индийских железных дорог. Они были задержаны сотрудниками Центрального бюро расследований в четверг. Арун Кумар Маханта, Амир Хан и Паппу Кумар подозреваются в непредумышленном убийстве и уничтожении улик.

По предварительным результатам расследования, причиной аварии в Одише стала ошибка сотрудников Индийских железных дорог при обслуживании систем сигнализации на участке пути в районе города Баласор. Следователи считают, что действия подозреваемых в недостаточной степени отвечали требованиям безопасности при инспекции систем. Кроме того, предварительное расследование показало, что трагедии можно было избежать при должном исполнении обязательств со стороны подозреваемых. В Центральном бюро расследований полагают, что подозреваемые знали, к чему могут привести их действия.

2 июня в районе города Баласор в штате Одиша произошло столкновение поездов. Несколько вагонов скорого поезда, направлявшегося в Ченнаи, сошли с рельсов и врезались в товарный состав, находившийся на параллельных путях. Из-за столкновения многие вагоны перевернулись. Вскоре с сошедшими с рельсов вагонами столкнулся встречный пассажирский поезд. В результате погибли свыше 290 человек, более тысячи пострадали.