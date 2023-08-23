Число пропавших без вести из-за лесных пожаров на Гавайях возросло до 1,1 тыс.

По данным CBS, погибли по меньшей мере 115 человек

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Число пропавших без вести после лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 1,1 тыс. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

По его данным, число пропавших без вести составляет от 1 тыс. до 1,1 тыс. Как отмечает телеканал, пожары унесли жизни по меньшей мере 115 человек. Поисково-спасательные операции продолжаются. "Мы не оставим камня на камне, мы рассматриваем всех в списке [пропавших без вести], пока не докажем, что их нет в этом списке", - приводит телеканал слова представителя Федерального бюро расследований Стивена Меррилла. Он также отметил, что около 1,4 тыс. человек, которые были ранее также заявлены как пропавшие без вести, найдены и находятся в безопасности.

Ранее мэр округа Мауи Ричард Биссен информировал о 850 пропавших без вести.