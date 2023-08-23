23 августа, 06:00

Число пропавших без вести из-за лесных пожаров на Гавайях возросло до 1,1 тыс.

По данным CBS, погибли по меньшей мере 115 человек

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Число пропавших без вести после лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 1,1 тыс. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

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По его данным, число пропавших без вести составляет от 1 тыс. до 1,1 тыс. Как отмечает телеканал, пожары унесли жизни по меньшей мере 115 человек. Поисково-спасательные операции продолжаются. "Мы не оставим камня на камне, мы рассматриваем всех в списке [пропавших без вести], пока не докажем, что их нет в этом списке", - приводит телеканал слова представителя Федерального бюро расследований Стивена Меррилла. Он также отметил, что около 1,4 тыс. человек, которые были ранее также заявлены как пропавшие без вести, найдены и находятся в безопасности.

Ранее мэр округа Мауи Ричард Биссен информировал о 850 пропавших без вести. 

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