30 августа, 03:25
Лесные пожары в России

В Иркутской области произошел пожар в Витимском заповеднике

Площадь возгорания составила 25 га

ИРКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Пожар на площади 25 га зарегистрирован в Витимском заповеднике в Бодайбинском районе Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

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"Действует лесной пожар на территории Витимского заповедника, его площадь составляет 25 га, из которых 21 га - непокрытые лесом. На тушении задействованы 11 человек", - говорится в сообщении.

Всего в Иркутской области на утро среды, 30 августа, действуют два лесных пожара. Второй также зарегистрирован в Бодайбинском районе, очаг локализован на площади 21 га.

В регионе из-за жаркой и сухой погоды установились высокие классы пожарной опасности. Закрыты пять туристических маршрутов в Прибайкальском национальном парке, усилено патрулирование лесов.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииИркутская область
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