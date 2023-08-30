В Иркутской области произошел пожар в Витимском заповеднике

Площадь возгорания составила 25 га

ИРКУТСК, 30 августа. /ТАСС/. Пожар на площади 25 га зарегистрирован в Витимском заповеднике в Бодайбинском районе Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Действует лесной пожар на территории Витимского заповедника, его площадь составляет 25 га, из которых 21 га - непокрытые лесом. На тушении задействованы 11 человек", - говорится в сообщении.

Всего в Иркутской области на утро среды, 30 августа, действуют два лесных пожара. Второй также зарегистрирован в Бодайбинском районе, очаг локализован на площади 21 га.

В регионе из-за жаркой и сухой погоды установились высокие классы пожарной опасности. Закрыты пять туристических маршрутов в Прибайкальском национальном парке, усилено патрулирование лесов.