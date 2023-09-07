В Якутии сняли введенный из-за лесных пожаров режим ЧС

В регионе продолжается тушение 4 лесных пожаров общей площадью почти 2 га

ЯКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный из-за лесных пожаров, снят в Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Якутии.

"Отменить с 6 сентября 2023 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия)", - следует указа, подписанного главой Якутии Айсеном Николаевым.

Власти Якутии ввели 3 июля режим ЧС в регионе из-за лесных пожаров. Как отмечали тогда власти, аномальная жаркая погода и грозовая активность стали причиной увеличения лесных пожаров в Якутии.

По данным Минэкологии Якутии, в данный момент ведется работа по тушению 4 лесных пожаров с общей площадью 1 965 га. Из них локализовано 2 возгорания с общей площадью 1 160 га. За прошедшие сутки ликвидировано 4 лесных пожара площадью 283 га. На тушении задействовано 232 сотрудника лесопожарных формирований и 9 единиц лесопожарной спецтехники. Привлечена авиация для авиапатрулирования и тушения.