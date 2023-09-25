В Астраханской области в отношении местного жителя возбудили дело о насилии над подростком

Мужчина ранее был судим за особо тяжкие преступления

АСТРАХАНЬ, 25 сентября. /ТАСС/. Следователи в Астраханской области возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого мужчины, которого в субботу задержала полиция по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Приволжским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении 57-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

23 сентября со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону сообщалось, что полицейские в Астраханской области разыскивают ранее судимого мужчину, подозреваемого в изнасиловании, возможно, вооруженного пневматическим пистолетом. В тот же день он был задержан рядом с поселком Сенной в Наримановском районе.

По версии следствия, 19 сентября 2023 года 17-летняя девушка остановила попутный автомобиль под управлением 57-летнего местного жителя, чтобы добраться из села Бирюковка в село Килинчи Приволжского района. По пути водитель свернул в поле и под угрозой расправы "совершил в отношении потерпевшей иные действия сексуального характера". Подруги потерпевшей, узнав о ее местонахождении при помощи геолокации, сообщили о случившемся в правоохранительные органы и направились на помощь девушке. Заметив очевидцев, мужчина скрылся с места преступления.

Установлено, что ранее астраханец привлекался к уголовной ответственности за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе за убийство, добавили в ведомстве.