Пострадавшая при обстреле села под Белгородом находится в состоянии средней тяжести

Женщину готовят к операции в областной больнице

БЕЛГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая вечером 26 сентября в результате обстрела со стороны Украины села Долгого Белгородской области, находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил на своей странице во "ВКонтакте" губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Состояние женщины, которая вчера получила ранения во время обстрела со стороны ВСУ из села Долгое Валуйского округа, оценивается как средней степени тяжести. Ночью перевезли в Белгород. Пока записывал это видео, выяснилось, что ей оказывают помощь в областной больнице. Сейчас ее готовят к операции", - написал Гладков.

По его словам, врачи делают все необходимое, чтобы пострадавшая побыстрее вернулась домой.

26 сентября ВСУ обстреляли село Долгое Валуйского округа, один из снарядов прилетел на территорию частного жилого домовладения. Женщина получила осколочное ранение головы.