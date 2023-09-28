28 сентября, 04:25
Лесные пожары в России

В Югре зафиксировали дымку от лесных пожаров в Свердловской области

Жителям посоветовали при выходе на улицу использовать специальные маски

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 сентября. /ТАСС/. Дым и запах гари в муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа возникли из-за лесных пожаров в Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Читайте также
Хронология крупных природных пожаров в России

"В центральных и южных районах Югры может наблюдаться дымка и запах гари, характерные для лесных пожаров. На территории округа не зарегистрированы значительные возгорания в лесных массивах. Образование дымки связано с переносом воздушных масс из других субъектов", - сказано в сообщении.

Жителям посоветовали при выходе на улицу использовать специальные маски, держать окна закрытыми, при плохом самочувствии обратиться к врачу.

Ранее в Югре, в частности в Ханты-Мансийске, фиксировались дымка и запах гари от лесных пожаров. В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры ТАСС уточняли, что они вызваны природными пожарами в Свердловской области. Там 27 сентября действовали 27 возгораний, а площадь, пройденная огнем, составляла 827 га. По информации властей, борьбу с огнем в лесах региона ведут 432 специалиста Уральской авиабазы, МЧС, лесничеств и арендаторы лесных участков, задействовано 107 единиц техники.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в лесах режим ЧС регионального характера.

  

Теги:
Куйвашев, Евгений ВладимировичРоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская областьХанты-Мансийский автономный округ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация