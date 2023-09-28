В Югре зафиксировали дымку от лесных пожаров в Свердловской области

Жителям посоветовали при выходе на улицу использовать специальные маски

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 сентября. /ТАСС/. Дым и запах гари в муниципалитетах Ханты-Мансийского автономного округа возникли из-за лесных пожаров в Свердловской области, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

"В центральных и южных районах Югры может наблюдаться дымка и запах гари, характерные для лесных пожаров. На территории округа не зарегистрированы значительные возгорания в лесных массивах. Образование дымки связано с переносом воздушных масс из других субъектов", - сказано в сообщении.

Жителям посоветовали при выходе на улицу использовать специальные маски, держать окна закрытыми, при плохом самочувствии обратиться к врачу.

Ранее в Югре, в частности в Ханты-Мансийске, фиксировались дымка и запах гари от лесных пожаров. В департаменте недропользования и природных ресурсов Югры ТАСС уточняли, что они вызваны природными пожарами в Свердловской области. Там 27 сентября действовали 27 возгораний, а площадь, пройденная огнем, составляла 827 га. По информации властей, борьбу с огнем в лесах региона ведут 432 специалиста Уральской авиабазы, МЧС, лесничеств и арендаторы лесных участков, задействовано 107 единиц техники.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел в лесах режим ЧС регионального характера.