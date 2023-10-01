В селе Дагестана потушили пожар, охвативший 20 строений

Площадь возгорания составила около 800 кв. м

МАХАЧКАЛА, 1 октября. /ТАСС/. Спасатели полностью ликвидировали пожар в селе Хутрах в Дагестане, где горели 20 строений на площади около 800 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В 00:20 - полная ликвидация пожара", - говорится в распространенном сообщении.

Ранее в ведомстве сообщали, что в субботу в 15:47 по системе 112 поступило сообщение о пожаре в Цунтинском районе Дагестана. По данным единой диспетчерской службы района, полностью сгорели шесть домов, еще несколько жилых и нежилых строений были охвачены огнем частично. Глава Дагестана Сергей Меликов поручил ответственным органам помочь местным жителям с восстановлением домов.