В ГИБДД назвали причину ДТП с пятью погибшими на Камчатке

Авария произошла из-за выезда автомобиля на встречную полосу движения

ТАСС, 28 октября. Авария в Елизовском районе Камчатского края, в которой погибли пять человек, произошла из-за выезда автомобиля Infiniti на встречную полосу движения. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального УГИБДД по Камчатскому краю.

"28 октября 2023 года в 06:49 (21:49 мск 27 октября) на 38-м км автодороги "г. Петропавловск-Камчатский - с. Мильково" 34-летний гражданин, управляя автомобилем Infiniti FX35, в нарушение требований горизонтальной дорожной разметки 1.1 ПДД РФ выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Pajero под управлением 24-летнего гражданина, после чего произошло возгорание транспортных средств", - говорится в сообщении.

В аварии погибли оба водителя и три пассажира: женщины 30 и 37 лет, а также 31-летний мужчина.

Ранее сообщалось, что на место аварии выезжали 10 спасателей МЧС и 3 единицы техники. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.