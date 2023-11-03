3 ноября, 06:45

В Тоскане из-за ливней погибли как минимум три человека

По словам губернатора Эудженио Джани, "тысячи семей остались без света"

РИМ, 3 ноября. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли в Тоскане из-за ливней, которые спровоцировали наводнения. Об этом сообщило агентство ANSA.

В некоторых населенных пунктах подтопило больницы. На распространяемых в СМИ и соцсетях фотографиях и видеозаписях видно, что потоки воды на улицах уносят автомобили. Губернатор Тосканы Эудженио Джани призвал жителей "оставаться дома и забраться на верхние этажи". По его словам, "тысячи семей остались без света".

Как сообщил в соцсети X (ранее Twitter) министр обороны Гуидо Крозетто, "вооруженные силы работают над доставкой помощи в районы, пострадавшие от непогоды". 

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