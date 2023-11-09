8 ноября, 21:07
Палестино-израильский конфликт

СМИ: в Париже задержали подростка за нападение на раввина в метро

Подозреваемым оказался 14-летний выходец из Сирии, сообщил журнал Valeurs Actuelles

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Несовершеннолетний сириец напал на раввина в метро Парижа, полиции удалось его задержать. Об этом сообщил журнал Valeurs Actuelles.

Читайте также
Призывы к гуманитарной паузе в секторе Газа и протесты в Израиле. Конфликт в Палестине

По его данным, нападение произошло в подземном переходе между станцией метро La Chapelle и Северным вокзалом. Молодой человек, увидев прохожего в еврейской одежде, подошел к нему и начал говорить с ним по-арабски, после чего пнул его ногой в спину, прежде чем покинуть место происшествия.

Полиция задержала нападавшего по горячим следам. Им оказался 14-летний выходец из Сирии, проживающий в коммуне Сен-Дени и привлекавшийся ранее к ответственности в связи с актами насилия. По информации телеканала BFMTV, пострадавший намерен подать жалобу в связи с фактом нападения.

Число антисемитских актов во Франции составило почти 1,2 тыс. за последний месяц после эскалации палестино-израильского конфликта. Как сообщил на слушаниях в Сенате глава МВД Франции Жеральд Дарманен, это втрое больше, чем за весь 2022 год. Речь идет как об акциях вандализма, так и нападениях на частных лиц. За подобные действия задержали более 500 человек, среди которых есть иностранцы, нелегально пребывающие во Франции, некоторых из них уже депортировали. 

Теги:
ФранцияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация