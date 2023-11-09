СМИ: в Париже задержали подростка за нападение на раввина в метро

Подозреваемым оказался 14-летний выходец из Сирии, сообщил журнал Valeurs Actuelles

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Несовершеннолетний сириец напал на раввина в метро Парижа, полиции удалось его задержать. Об этом сообщил журнал Valeurs Actuelles.

По его данным, нападение произошло в подземном переходе между станцией метро La Chapelle и Северным вокзалом. Молодой человек, увидев прохожего в еврейской одежде, подошел к нему и начал говорить с ним по-арабски, после чего пнул его ногой в спину, прежде чем покинуть место происшествия.

Полиция задержала нападавшего по горячим следам. Им оказался 14-летний выходец из Сирии, проживающий в коммуне Сен-Дени и привлекавшийся ранее к ответственности в связи с актами насилия. По информации телеканала BFMTV, пострадавший намерен подать жалобу в связи с фактом нападения.

Число антисемитских актов во Франции составило почти 1,2 тыс. за последний месяц после эскалации палестино-израильского конфликта. Как сообщил на слушаниях в Сенате глава МВД Франции Жеральд Дарманен, это втрое больше, чем за весь 2022 год. Речь идет как об акциях вандализма, так и нападениях на частных лиц. За подобные действия задержали более 500 человек, среди которых есть иностранцы, нелегально пребывающие во Франции, некоторых из них уже депортировали.