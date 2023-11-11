В Рязанской области убрали большую часть сошедших с рельсов вагонов

В ремонтных работах задействовали более 300 человек и 4 восстановительных поезда

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Железнодорожники убрали 11 из 19 сошедших с рельсов вагонов в ходе восстановительных работ на участке 3-го главного пути перегона станций "Рыбное - Блокпост 204-й км" в Рязанской области.

"Железнодорожники убрали с пути 11 из 19 сошедших вагонов, восстановили 75 из 275 м железнодорожного полотна", - говорится в сообщении РЖД в Telegram-канале.

В ремонтных работах участвуют более 300 человек и 4 восстановительных поезда.

11 ноября произошел подрыв самодельного взрывного устройства на 190-м км 3-го главного пути перегона станций "Рыбное - Блокпост 204-й км" двухпутного электрифицированного участка в Рязанской области. С рельсов сошли 19 вагонов грузового поезда, следовавшего сообщением от станции "Титан" Октябрьской железной дороги до станции "Юльевка" Приволжской железной дороги, повреждено 15 вагонов, размер причиненного ущерба устанавливается.