14 ноября, 16:57
Лесные пожары в России

МЧС прогнозирует распространение запаха гари в Астраханской области из-за тления тростника

По данным ведомства, возгорание произошло в раскатной части Каспийского моря на территории Володарского района

АСТРАХАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Запах гари из-за продолжающегося тления камыша и сухой растительности у берегов Каспийского моря, где 8 ноября начался природный пожар, с учетом южного направления ветра и ожидающегося похолодания в ночные часы может распространиться в Астрахани и пяти сельских районах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Читайте также
Хронология крупных пожаров в России

"В связи с тлением тростниковой растительности в раскатной части Каспийского моря на территории Володарского муниципального района (остров Верхний Осередок) и с учетом южного направления ветра и понижения температуры воздуха в ночные часы, возможно распространение запаха, не свойственного атмосферному (запаха гари) на территориях Астрахани, в Наримановском, Красноярском, Володарском, Камызякском и Приволжском муниципальных районах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 8 ноября зафиксировали возгорание камыша и сухой растительности на территории Володарского района в раскатной части (обширное мелководное взморье) Каспийского моря. По состоянию на 9 ноября, площадь, пройденная огнем, составила 3 тыс. га, фронт открытого горения составил 700 м. Из-за отсутствия подъездных путей тушение на месте не представляется возможным.

В связи с этим населению рекомендовали избегать длительного нахождения на воздухе, не открывать окна, особенно ночью и ранним утром, при необходимости использовать ватно-марлевую повязку или медицинскую защитную маску.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, при проведении спутникового мониторинга термоточка в раскатной части Каспийского моря не фиксируется, что говорит об отсутствии активного горения. Тление сохраняется на прежней площади, ликвидации на месте пожара нет.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииАстраханская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация