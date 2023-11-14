МЧС прогнозирует распространение запаха гари в Астраханской области из-за тления тростника

По данным ведомства, возгорание произошло в раскатной части Каспийского моря на территории Володарского района

АСТРАХАНЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Запах гари из-за продолжающегося тления камыша и сухой растительности у берегов Каспийского моря, где 8 ноября начался природный пожар, с учетом южного направления ветра и ожидающегося похолодания в ночные часы может распространиться в Астрахани и пяти сельских районах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В связи с тлением тростниковой растительности в раскатной части Каспийского моря на территории Володарского муниципального района (остров Верхний Осередок) и с учетом южного направления ветра и понижения температуры воздуха в ночные часы, возможно распространение запаха, не свойственного атмосферному (запаха гари) на территориях Астрахани, в Наримановском, Красноярском, Володарском, Камызякском и Приволжском муниципальных районах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, 8 ноября зафиксировали возгорание камыша и сухой растительности на территории Володарского района в раскатной части (обширное мелководное взморье) Каспийского моря. По состоянию на 9 ноября, площадь, пройденная огнем, составила 3 тыс. га, фронт открытого горения составил 700 м. Из-за отсутствия подъездных путей тушение на месте не представляется возможным.

В связи с этим населению рекомендовали избегать длительного нахождения на воздухе, не открывать окна, особенно ночью и ранним утром, при необходимости использовать ватно-марлевую повязку или медицинскую защитную маску.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС, при проведении спутникового мониторинга термоточка в раскатной части Каспийского моря не фиксируется, что говорит об отсутствии активного горения. Тление сохраняется на прежней площади, ликвидации на месте пожара нет.