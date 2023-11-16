В Астрахани перед обрушением части дома поступила информация о появлении трещины в здании

В оперативных службах отметили, что, по предварительным данным, все жильцы успели эвакуироваться

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Информация о появлении трещины в наружной стене дома поступила перед его обрушением от очевидца. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Астраханской области.

"В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Астраханской области от очевидца поступила информация о появлении трещины в наружной стене пятиэтажного жилого дома, расположенного по адресу: г. Астрахань, Кировский район, ул. Площадь Вокзальная, 1А. Произошло обрушение третьего и четвертого подъездов жилого пятиэтажного дома", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия объявили минуту тишины © ГУ МЧС России по Астраханской области

В оперативных службах ТАСС добавили, что, по предварительным данным, все жильцы успели эвакуироваться. "Перед обрушением они услышали скрежет конструкций", - добавили собеседник агентства.

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС России. Согласно данным из открытых источников, дом, в котором произошло обрушение, был построен в 1962 году. В нем 80 квартир.