В Самаре правоохранители проводят проверку по нарушениям в строительстве метро

Губернатор региона Дмитрий Азаров заявил, что правительство области и все министерства оказывают полное содействие представителям силовых структур, дополнительно предоставляют документацию

ТАСС, 16 ноября. Власти Самарской области оказывают полное содействие правоохранителям в разбирательстве о возможных нарушениях на начальном строительстве ветки метро в Самаре. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона.

"На данный момент правоохранительные органы осуществляют проверку, чтобы разобраться в том, какие нарушения могли быть допущены на начальном этапе строительства [ветки метро]. Правительство Самарской области, все министерства оказывают полное содействие представителям силовых структур, дополнительно предоставляют документацию. Все необходимые распоряжения по этому поводу мною даны. Я, безусловно, крайне заинтересован в объективном, всестороннем расследовании, принятии законных и справедливых решений", - привели в пресс-службе слова губернатора Дмитрия Азарова.

По словам губернатора, строительство метро - это важнейший инфраструктурный проект для Самары, долгожданный для большинства жителей. Завершение строительства ветки метро является одновременно крайне сложным проектом, поскольку конечная станция заходит в историческую часть города. "Понимая, какое важное значение имеет развитие метро, было принято решение о строительстве новой станции. По докладам правительства Самарской области, которые мне предоставлялись о принимаемых мерах к запуску проекта, была видна большая подготовительная и организационная работа", - цитируется Азаров.

Ранее Октябрьский районный суд Самары арестовал бывшего врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, а также врио министра строительства Самарской области Михаила Асеева.

Во вторник в правоохранительных органах Самарской области сообщили ТАСС, что в здании правительства региона проходят обыски по делу о превышении должностных полномочий. В среду в пресс-службе правительства области сообщили, что следственные действия прошли в министерстве строительства региона.