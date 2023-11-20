В Новокузнецке рассказали о состоянии женщины, на которую упал рекламный баннер

Глава города Сергей Кузнецов сообщил, что пострадавшая находится в реанимации

КЕМЕРОВО, 20 ноября. /ТАСС/. Жительница Новокузнецка, на которую в воскресенье упал сорванный ураганным ветром рекламный баннер, находится в реанимации, написал в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов.

"По пострадавшим ситуация на особом контроле: в реанимации женщина, которая пострадала у Сити-Молла, сегодня будет операция. Еще у пятерых пострадавших стабильное состояние", - написал Кузнецов.

Он добавил, что в воскресенье в пиковых значения скорость ветра достигала 37 м/с. Без света остаются часть Орджоникидзевского района и микрорайон Дальнее Куйбышево. Также в городе отключены несколько котельных. В Заводском и Новоильинском районах идет заполнение сетей водоснабжения.

Решения по работе детских садов принимаются индивидуально при наличии воды и электричества, школы переведены на дистанционное обучение. "Есть критические повреждения в школах № 83, 69, 17, 53, детском саду №186. Сегодня проведу объезд и примем решение по подрядчикам для проведения ремонта", - добавил Кузнецов.

Всего, по данным компании "Россети Сибирь", из-за порывистого ветра в Сибири свыше 170 населенных пунктов остались без света, в том числе в Алтайском крае, Республике Алтай, Омской и Кемеровской областях. Ураган стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры. Всего в регионе, по данным правительства Кемеровской области, погибли три человека, еще 18 получили травмы.