20 ноября, 05:18

В Новокузнецке рассказали о состоянии женщины, на которую упал рекламный баннер

Глава города Сергей Кузнецов сообщил, что пострадавшая находится в реанимации

КЕМЕРОВО, 20 ноября. /ТАСС/. Жительница Новокузнецка, на которую в воскресенье упал сорванный ураганным ветром рекламный баннер, находится в реанимации, написал в своем Telegram-канале глава города Сергей Кузнецов.

Читайте также
Что известно о последствиях сильного ветра в регионах Сибири

"По пострадавшим ситуация на особом контроле: в реанимации женщина, которая пострадала у Сити-Молла, сегодня будет операция. Еще у пятерых пострадавших стабильное состояние", - написал Кузнецов.

Он добавил, что в воскресенье в пиковых значения скорость ветра достигала 37 м/с. Без света остаются часть Орджоникидзевского района и микрорайон Дальнее Куйбышево. Также в городе отключены несколько котельных. В Заводском и Новоильинском районах идет заполнение сетей водоснабжения.

Решения по работе детских садов принимаются индивидуально при наличии воды и электричества, школы переведены на дистанционное обучение. "Есть критические повреждения в школах № 83, 69, 17, 53, детском саду №186. Сегодня проведу объезд и примем решение по подрядчикам для проведения ремонта", - добавил Кузнецов.

Всего, по данным компании "Россети Сибирь", из-за порывистого ветра в Сибири свыше 170 населенных пунктов остались без света, в том числе в Алтайском крае, Республике Алтай, Омской и Кемеровской областях. Ураган стал причиной остановки работы транспорта, перекрытия трасс, разрушения коммунальной инфраструктуры. Всего в регионе, по данным правительства Кемеровской области, погибли три человека, еще 18 получили травмы. 

Теги:
РоссияКемеровская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация