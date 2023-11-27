В Севастополе во время шторма поврежден памятник 100-летию окончания Гражданской войны

Монумент отвезут на реставрацию и потом вернут на место, сообщили в правительстве города

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Севастопольский памятник 100-летию окончания Гражданской войны поврежден во время стихии, его восстановят и вернут на прежнее место. Об этом журналистам сообщили в правительстве города.

"По поводу памятника 100-летию окончания Гражданской войны: из-за шторма возникли проблемы с креплениями, одна фигура упала, вторую сейчас тоже убирают, так как тоже есть повреждения небольшие - вместе их отвезут на реставрацию и потом вернут на место", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что из-за стихии в Институте биологии южных морей пострадало или было уничтожено оборудование, свыше 500 морских животных погибли.