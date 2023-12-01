При пожаре на рынке "Садовод" в Москве пострадали два человека

Им оказана медицинская помощь

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Два человека пострадали в результате пожара, который произошел на рынке "Садовод" на юго-востоке Москвы, им оказана помощь. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В результате пожара на рынке "Садовод" двое пострадавших, им оказана медицинская помощь", - сказал собеседник агентства.

Группировка из более 100 человек и 45 единиц техники привлекаются к тушению пожара. Как уточнили в пресс-службе МЧС России, горят товары народного потребления в смежных трехуровневых контейнерах.

Информация о пожаре на рынке "Садовод" поступила в 11:58. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, горят несколько торговых павильонов на 19-й и 20-й линиях, огонь быстро распространяется. Пожару присвоен второй номер сложности, всего их в Москве пять, пятый - самый высокий. В МЧС добавили, что людей эвакуируют.