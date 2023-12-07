Жизни и здоровью госпитализированных строителей аэропорта на Камчатке ничего не угрожает

Они идут на поправку, сообщили в медучреждении

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 декабря. /ТАСС/. Строители нового терминала аэропорта на Камчатке, которые отравились в столовой на стройплощадке, идут на поправку, их жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщили ТАСС в Камчатском краевом центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.

"К нам были госпитализированы 17 человек, все они идут на поправку, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщили в медучреждении. Рабочие получают назначенные схемы лечения в инфекционных отделениях медицинских учреждений края.

Ранее 10 отравившихся строителей выписали из стационаров в связи с улучшением состояния. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Камчатскому краю Владимиру Кулакову представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ночью 6 декабря более 40 рабочих, занятых на строительстве нового терминала аэропорта города Елизово на Камчатке, госпитализировали из-за пищевого отравления.