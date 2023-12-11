Агентурная сеть Киева и прекращение операций в рублях на Binance. Главное за 11 декабря

Пресечение деятельности агентурной сети Киева

ФСБ в 2023 году пресекла в Крыму деятельность разветвленной агентурной сети Украины, предотвратив таким образом 14 диверсионно-террористических актов. В Центре общественных связей спецслужбы отметили, что обнаружили 15 cхронов, подготовленных украинcкими агентами, из которых изъяли 37 самoдельных взрывных устройств и бoлее 200 кг взрывчатых веществ. Также осудили 10 человек за подготовку к диверсионно-террoристическим актам.

Прекращение операций в рублях на Binance

Binance прекратит поддержку операций в российской валюте с 31 января 2024 года. В заявлении финансовой организации говорится, что у пользователей есть возможность перейти на платформу CommEX. Там они смогут продолжать торговлю российскими рублями без комиссии. Также в документе отмечается, что свои средства можно будет вывести через фиатных партнеров Binance или обменять на спотовом рынке.

Выборы президента в четырех новых субъектах

Центральная избирательная комиссия России решила провести выборы президента на территориях новых субъектов РФ. Минобороны и ФСБ России, а также главы четырех новых регионов назвали возможным проведение выборов президента Российской Федерации в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Член ЦИК Николай Левичев отметил, что в случае ухудшения обстановки в одном из регионов можно будет отложить голосование в том или ином районе субъекта на более поздний срок.

Единый перечень оснований недействительности загранпаспортов

В России начал действовать единый перечень оснований недействительности загранпаспортов, в том числе служебных и дипломатических. Документ может перестать действовать, если гражданин с ограниченным правом на выезд из РФ не передал его на хранение в нужное ведомство в установленный срок. Благодаря новому закону можно будет "устранить правовую неопределенность ввиду отсутствия на законодательном уровне оснований недействительности паспорта, что снимет коррупционные риски и исключит возможность злоупотребления со стороны должностных лиц".

Приговор бизнесмену Быкову

Красноярского бизнесмена Анатолия Быкова приговорили к 12 годам лишения свободы. Его признали виновным в убийстве в 1998 году. Для предпринимателя это стало третьим приговорим, в совокупности он получил 20 лет заключения в колонии строго режима. Также с Быкова взыскали 7 млн рублей в пользу дочери потерпевшего.