В Триполи экстремисты сожгли рождественскую елку

Они бросили в нее бутылку с зажигательной смесью, сообщил источник в Комитете по чрезвычайным ситуациям республики

БЕЙРУТ, 24 декабря. /ТАСС/. Неизвестные экстремисты бросили бутылку с зажигательной смесью в рождественскую елку, установленную возле церкви Святого Георгия в Триполи в Ливане. Об этом сообщил ТАСС источник в Комитете по чрезвычайным ситуациям республики.

"В результате злодейского нападения украшенная праздничная елка полностью сгорела, - указал он. - На место прибыли сейчас сотрудники службы безопасности и ливанские военные, которые проводят расследование, чтобы выявить лиц, стоящих за этим преступлением".

Общественный деятель, председатель Православного совета Ливана Роберт Абъяд заявил ТАСС, что политические и религиозные лидеры Триполи решительно осудили "абсолютно неприемлемую и подозрительную вылазку". "Очевидно, что существует пятая колонна, которая намерена отравить атмосферу праздника и обострить ситуацию, - подчеркнул он. - Те силы, которые совершили этот предосудительный акт, не смогут исказить имиджа Триполи как места братского сосуществования христиан и мусульман".

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что в христианских районах Ливана приняты дополнительные меры безопасности в связи с поступившей информацией о возможных провокациях со стороны экстремистских сил. По его словам, "в период рождественских и новогодних праздников будут усилены патрули военнослужащих в районах расположения церквей и монастырей".