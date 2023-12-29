В четырех регионах Украины зафиксировали отключения электроэнергии

Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Отключения электроэнергии зафиксировали в Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областях. Об этом сообщили в Минэнерго Украины.

"Есть отключение света в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях", - говорится в сообщении ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Там добавили, что применение плановых отключений света на данный момент не предвидится.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал о перебоях с подачей электроэнергии для транспорта после взрывов.

В течение нескольких часов утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск), Киеве, Одессе, Харькове, Львове, подконтрольном Киеву городе Запорожье, а также в Хмельницкой области.