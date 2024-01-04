В Севастополе в результате отражения атаки ВСУ пострадал человек

Губернатор города Михаил Развожаев отметил, что "военные ведут работу по уничтожению большого количества воздушных целей"

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 января. /ТАСС/. Военные уничтожают большое количество воздушных целей в районе Севастополя, есть один пострадавший. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей. На Глухова попал осколок в дом. Предварительно, один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место", - написал Развожаев.

Губернатор также попросил севастопольцев сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. "Главное - не находиться на открытом пространстве. В случае работы ПВО основную опасность представляют осколки", - добавил губернатор.

Ранее он заявлял об отражении атаки Вооруженных сил Украины. В Севастополе объявили воздушную тревогу, применялась дымовая маскировка.