Число жертв аварии на шахте в Китае возросло до 10 человек

Поиски еще 6 продолжаются

ПЕКИН, 13 января. /ТАСС/. Количество погибших в результате аварии на угольной шахте в провинции Хэнань (Центральный Китай) увеличилось до 10 человек, еще 6 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее агентство Xinhua проинформировало о восьми жертвах и восьми пропавших. ЧП на объекте в городе Пиндиншань произошло в пятницу примерно в 14:55 по пекинскому времени (09:55 мск), на момент аварии под землей находились 425 горняков. Причиной стал выброс газа и угля во внешней секции вентиляционной системы.

Операция по спасению продолжается, ответственные работники шахтоуправления задержаны полицией, идет следствие.