В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал о ракетной опасности

За ночь над Белгородской областью сбили семь ракет "Ольха", четыре ракеты Vampire и шесть беспилотников, выпущенных с территории Украины

ТАСС, 17 января. Сигнал воздушной тревоги, предупреждающий жителей Белгорода и Белгородского района об угрозе ракетного удара, отменен. Об этом сообщили в Telegram-канале мэрии.

"Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

До этого в Минобороны сообщили, что средства ПВО РФ сбили четыре украинские ракеты РСЗО Vampire и два беспилотника над Белгородской областью. Этой же ночью ранее, по данным военного ведомства, в регионе были сбиты семь украинских ракет РСЗО "Ольха" и четыре БПЛА.