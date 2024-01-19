В Татарстане из-за непогоды закрыли движение по трассе М-12

На дороге отмечаются плохая видимость и сильный боковой ветер

ТАСС, 19 января. Движение транспорта по дорогам Татарстана, в том числе по трассе М-12 "Восток", временно ограничено из-за непогоды. Об этом сообщили в Telegram-канале госкомпании "Автодор".

"Из-за сложных погодных условий по решению ГИБДД Татарстана временно ограничено движение для грузовиков и автобусов по дорогам на территории республики", - сказано в сообщении.

Позже в Telegram-канале "Автодора" уточнили информацию относительно трассы М-12. "По решению ГИБДД Татарстана из-за сложных погодных условий и плохой видимости на дороге, которая сопровождается сильным боковым ветром, временно ограничено движение по М-12 "Восток" на территории республики для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

Утром 17 января движение по М-12 от Канаша до Шали временно закрыли из-за сильной метели и снегопада. В общей сложности из локальных заторов освободили более 100 машин. Движение по данному участку возобновили к вечеру того же дня. Позднее "Автодор" рекомендовал отложить поездки по трассе М-12 на участках в Татарстане и Чувашии из-за прогнозируемого снегопада.

Трасса М-12 "Восток" связывает Москву и Казань, проходит через территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей, а также Чувашской Республики и Татарстана.