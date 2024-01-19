На юго-западе Исландии завершилось извержение вулкана

По данным национальной метеорологической службы, сейсмическая активность в пострадавших районах снижается, однако оценка риска, связанного с появлением новых трещин, продолжается

СТОКГОЛЬМ, 19 января. /ТАСС/. Извержение вулкана на полуострове Рейкьянес в Исландии завершилось. Об этом сообщила национальная метеорологическая служба.

"Магма больше не поступает в магматический канал, который образовался 14 января, следовательно, извержение вулкана завершилось", - говорится в заявлении на сайте ведомства. В нем отмечается, что сейсмическая активность в пострадавших районах продолжает снижаться, однако оценка риска, связанного с появлением новых трещин, продолжается.

Извержение вулкана на юго-западе Исландии началось утром 14 января. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации, жителей города Гриндавик эвакуировали. Позднее начальник исландской службы гражданской обороны Видир Рейниссон назвал это извержение самым серьезным в стране с января 1973 года.

На территории Исландии насчитывается 33 активные вулканические системы. В январе 1973 года извержение произошло на острове Хеймаэй архипелага Вестманнаэйяр, в результате город Хеймаэй был практически засыпан пеплом.