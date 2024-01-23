В результате землетрясения в Синьцзяне на северо-западе КНР погибли три человека

Еще пять получили травмы

ПЕКИН, 23 января. /ТАСС/. Землетрясение в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР привело к гибели трех человек, еще пять получили травмы.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о шести пострадавших. Из сейсмоопасной зоны, как уточняется, эвакуированы более 12 тыс. человек. Подземные толчки разрушили около 50 домов, еще 78 зданий оказались повреждены.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в округе Аксу в 02:09 по пекинскому времени (21:09 мск), очаг залегал на глубине 22 км. Затем последовали повторные толчки магнитудой до 5,3.