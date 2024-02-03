Число погибших из-за удара ВСУ в Лисичанске увеличилось до восьми

По информации правительства региона, еще 10 человек получили ранения

ЛУГАНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Количество погибших в Лисичанске, где Вооруженные силы Украины обстреляли пекарню, увеличилось до 8, ранены 10 человек. Еще 10 жителей, предположительно, обнаружены под завалами, среди них также есть погибшие, сообщило в Telegram-канале правительство ЛНР.

Ранее было известно о семи погибших и восьми пострадавших.

"По оперативным данным, в результате обстрела пекарни Лисичанска погибли восемь человек, 10 получили ранения различной степени тяжести. Помимо этого, спасатели обнаружили под завалами, предположительно, еще 10 человек. Среди них также есть погибшие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Лисичанск из Луганской республиканской клинической больницы направлены еще три кареты скорой помощи для транспортировки пострадавших.

Удар по пекарне Лисичанска украинские войска нанесли в субботу в 14:20 (время совпадает с московским). Под завалами обрушившегося двухэтажного здания могут находиться до 40 мирных жителей.