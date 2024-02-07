При обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны ВСУ пострадали два человека

У одного мужчины баротравма, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Двое получили ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Белгорода и Белгородского района. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 7 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, есть двое пострадавших. У одного мужчины баротравма, необходимая медицинская помощь ему оказана на месте, от госпитализации он отказался. Второго раненого бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 города Белгорода - у него осколочное ранение головы и контузия, вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал глава региона.

По его словам, в Белгороде в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, порядка 15 автомобилей повреждены осколками, также есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе различные повреждения выявлены в двух частных домовладениях и на территории одного предприятия. "Оперативные службы работают на месте. Подомовой обход территорий продолжается", - добавил губернатор.

Ранее Минобороны РФ сообщило об уничтожении силами ПВО семи реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. Позже над территорией региона были уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа.