СК показал кадры с места ДТП с автобусом в Ступине

В результате аварии пострадали 16 человек

МОСКВА, 8 июля. ГСУ СК России по Московской области опубликовало видео с места ДТП в Ступине, где микроавтобус марки "Луидор" съехал в кювет.

По предварительным данным, авария произошла около 12:00 мск. В результате ДТП пострадали 16 человек, 7 из них госпитализировали. Водитель, предварительно, не справился с управлением и съехал в кювет в районе села Старая Ситня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

​​​​​​Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

Следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших травмирование пассажиров автобуса.

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