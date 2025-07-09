Погибшего при ударе ВСУ по пляжу в Курске сотрудника Росгвардии представят к госнаграде

Такое решение принял директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов

КУРСК, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии прапорщика полиции Вячеслава Гаврилова, погибшего при повторной атаке украинского беспилотника на пляж в Курске, представят к ордену Мужества посмертно. Об этом сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Погибший вчера при ударе ВСУ по пляжу в Курске сотрудник вневедомственной охраны Росгвардии Вячеслав Гаврилов будет представлен к награждению орденом Мужества (посмертно). Такое решение принял директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов", - написал он.

По информации врио губернатора, Гаврилов прибыл на городской пляж в Курске и помогал эвакуировать людей после первого удара беспилотника. Во время оказания помощи произошел повторный удар, в результате которого сотрудник Росгвардии погиб на месте.

Вечером 8 июля ВСУ, используя беспилотный летательный аппарат самолетного типа, целенаправленно атаковали городской пляж в Курске. В результате четыре человека, включая пятилетнего ребенка, погибли, шесть человек получили ранения.