Что известно о последствиях ночной атаки БПЛА на регионы РФ

Средства ПВО за ночь сбили 155 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
В результате атак БПЛА по одному человеку погибли и по одному пострадали в Липецкой и Тульской областях.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- В период с 23:00 мск 10 июля до 07:00 мск 11 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 53 БПЛА сбили над Курской областью, 19 - над Брянской областью, 15 - над Смоленской областью, 14 - над Белгородской областью, 13 - над Тульской областью, по 11 - над Орловской областью и Московским регионом, 7 - над Республикой Крым, по 4 - над Липецкой областью и акваторией Черного моря, а также по 2 - над Ростовской и Калужской областями.
Последствия
- Один человек погиб, еще один получил ранения в результате падения беспилотника на территорию сельхозпредприятия в Липецкой области, сообщил губернатор Игорь Артамонов в Telegram-канале.
- Также на сельхозпредприятии возникло возгорание, которое оперативно ликвидировали.
- Артамонов уточнил, что на месте происшествия находится глава района, задействованы все оперативные службы.
- В результате атаки БПЛА в Тульской области один человек погиб, еще один получил ранения, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в Telegram-канале.