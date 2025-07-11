Что известно о последствиях ночной атаки БПЛА на регионы РФ

Средства ПВО за ночь сбили 155 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

В результате атак БПЛА по одному человеку погибли и по одному пострадали в Липецкой и Тульской областях.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

В период с 23:00 мск 10 июля до 07:00 мск 11 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 53 БПЛА сбили над Курской областью, 19 - над Брянской областью, 15 - над Смоленской областью, 14 - над Белгородской областью, 13 - над Тульской областью, по 11 - над Орловской областью и Московским регионом, 7 - над Республикой Крым, по 4 - над Липецкой областью и акваторией Черного моря, а также по 2 - над Ростовской и Калужской областями.

Последствия