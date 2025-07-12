В Вологодской области прокуратура организовала проверку после обрушения моста

Из-за инцидента пострадали шесть человек

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Прокуратура Вологодской области организовала проверку после обрушения пешеходного моста в Никольском округе, сообщили в Telegram-канале ведомства по региону.

"Прокуратурой области организованы проверочные мероприятия по факту инцидента, произошедшего на подвесном мосту через реку Юг в поселке Дуниловский в Никольском округе. В ходе проверки в том числе будет дана оценка действиям (бездействию) органа местного самоуправления и лиц, ответственных за содержание мостового сооружения", - сказано в сообщении.

Во время крестного хода 12 июля обрушился подвесной пешеходный мост через реку Юг между Дуниловским и деревней Дунилово. В районную больницу после ЧП доставили шесть человек, угрозы для жизни пострадавших нет.

Губернатор региона Георгий Филимонов держит ситуацию под личным контролем. Обстоятельства произошедшего выясняются.