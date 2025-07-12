Обвиняемого в ДТП с электрокаром на Бережковской набережной доставили в суд

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Водителя электрокара Тимура Мусина, сбившего пешеходов на Бережковской набережной в Москве, доставили в Никулинский суд Москвы для решения вопроса о его аресте, передает корреспондент ТАСС.
Автозак столичной полиции заехал в конвойный дворик суда. Оттуда полицейские вывели 23-летнего обвиняемого. Он был одет в черный худи, капюшон был накинут на голову. При этом в правоохранительных органах ТАСС подтвердили, что доставленный в суд мужчина - Тимур Мусин.
Как сообщили ТАСС в суде, заседание по вопросу избрания Мусину меры пресечения уже началось. При этом судья, который ведет заседание, дал распоряжение не пускать в здание суда журналистов.
Как ранее сообщала ТАСС руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.