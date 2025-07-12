В Крыму при тушении природного пожара авиация сбросила почти 120 тонн воды

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что совершено 39 сбросов

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Вертолеты МЧС и Росгвардии сбросили 117 тонн воды при тушении природного пожара около Симферополя, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"МЧС России наращивает группировку сил и средств для ликвидации пожара в Симферопольском районе. Всего привлечено 340 человек, 75 единиц техники, в том числе 2 вертолета МИ-8 МЧС России и борт Росгвардии. Тремя бортами уже совершено 39 сбросов общей массой 117 тонн воды. Кроме этого, на месте работает специализированная техника высокой проходимости для транспортировки личного состава и средств пожаротушения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предварительная площадь составляет 40 га, из них 20 - лесная подстилка и 20 - сухая растительность.

Начальник ГУ МЧС России по региону Аркадий Ожигин уточнил журналистам, что пожар затронул лес и виноградники.

Ранее в ГУ МЧС сообщали, что пожар происходит в 2 км от села Прудовое Симферопольского района. Тушение осложняется высокой температурой воздуха и северо-западным ветром, скорость которого 7 м/с. В МЧС Республики Крым отмечали, что ситуация уже стабилизирована, угрозы населенным пунктам нет.