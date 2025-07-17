В оперативных службах региона сообщили, что возгорание произошло около поселка Задонский

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Природный пожар бушует около поселка Задонский в Ростовской области, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ростовская область, Багаевский район. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание сухой растительности и лесного массива на площади 10 га", - сказали в МЧС.

К защите поселка Задонский привлечены вертолет Ми-26 и два Ми-8. Быстрому распространению огня способствует жаркая и сухая погода.