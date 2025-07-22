Судоходство на речном участке остановлено, сроки его возобновления доведет в официальном порядке Росморречфлот, сообщил глава Городеского округа Александр Мудров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Авария на гидроузле в Нижегородской области не несет опасности жителям Городецкого округа. Об этом сообщил его глава Александр Мудров в Telegram-канале.

"Судоходство на городецком участке остановлено, сроки возобновления доведет в официальном порядке Росморречфлот. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации, не опускать до домыслов и слухов. Угрозы для населения округа от происшествия нет", - написал он.

Власти находятся на связи с туроператорами и готовы, если потребуется, включиться в прием туристов с задержавшихся теплоходов.

Ранее сообщалось, что судоходство на гидроузле приостановлено в связи с нарушением целостности камеры шлюза. Авария не повлияла на работу Нижегородской ГЭС. "На данный момент все профильные службы задействованы в процессе ликвидации последствий", - добавил глава округа