Также Глеб Трифонов просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Главный редактор Telegram-канала Baza Глеб Трифонов в ходе рассмотрения перед судом ходатайства об избрании ему меры пресечения заявил, что не совершал преступление, которое ему инкриминирует следствие и просил суд избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Я не совершал то преступление, которое мне инкриминируют. Но я буду являться по первой необходимости. Я не планирую скрываться, гарантирую это. Я отдал следователям свои паспорта, телефоны, все, что было запрошено. У меня нет возможности и желания что-то скрыть. Я поддерживаю ходатайство защиты", - заявил Трифонов.

Ранее в СК РФ сообщили ТАСС о том, что главного редактора издания Baza Глеба Трифонова и его коллегу Татьяну Лукьянову обвиняют в даче взяток полицейским из регионов в обмен на информацию. В редакции издания и в квартире Трифонова прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты документы, электронные носители информации. Замоскворецкий районный суд Москвы заключил под стражу Трифонова сроком на 1 месяц 27 суток.