Доступ к месту ЧП возможен только на гусеничных вездеходах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 июля. /ТАСС/. Общее количество представителей профильных служб, которые работают на месте крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области, составляет 205 человек. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства региона.

"Общая численность всех сил и средств, задействованных в работе - 205 человек и 34 единиц техники. В том числе пожарно-спасательные подразделения. Доступ к месту на данный момент возможен только на гусеничных вездеходах. Ведется расчистка просеки, чтобы доставлять специалистов и оборудование", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов вылетел в Тынду в составе правительственной комиссии, возглавляемой министром транспорта России Андреем Никитиным. Комиссия оценит обстановку и примет решения относительно дальнейших действий.