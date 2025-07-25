Самолет должен приземлиться приблизительно через 2 часа, сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево

НОВОСИБИРСК, 25 июля. /ТАСС/. Самолет авиакомпании S7 Airlines, возвращающийся в аэропорт вылета, должен приземлиться в Новосибирске приблизительно через 2 часа - около 14:30 по местному времени (10:30 мск). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Толмачево.

"Должен приземлиться примерно через 2 часа", - сказала собеседница агентства.

Согласно данным сервиса Flightradar, командир самолета уведомил диспетчеров аэропорта о возвращении, используя код "7700". Этот код используется пилотами для указания общей чрезвычайной ситуации.

Ранее в аэропорту Толмачево ТАСС сообщили, что самолет возвращается в Новосибирск по технической причине. Борт уже совершил несколько кругов над местностью в Новосибирской области.