Семье погибшего оказывается необходимая помощь, сообщили в дипведомстве

МИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Белорусский гражданин погиб в результате катастрофы самолета Ан-24 в Амурской области.

Об этом сообщила пресс-служба МИД республики.

"С прискорбием подтверждаем гибель гражданина Беларуси в результате авиакатастрофы в Амурской области России. Генконсульство во Владивостоке поддерживает постоянный контакт с компетентными органами. Дипломаты находятся также на связи с семьей белорусского гражданина, оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Ведомство выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

В четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту РФ Владимиру Путину в связи с крушением самолета.