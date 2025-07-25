Момент взрыва в жилом доме в Саратове

Момент взрыва в жилом доме в Саратове

В МЧС России сообщили, что погибли шесть человек

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Момент взрыва газа на улице Блинова в 10-этажном жилом доме в Саратове попал на видео.

Ранее в МЧС России сообщили, что при взрыве погибли шесть человек. Начальник управления региональной безопасности правительства региона Юрий Юрин заявил, что среди погибших есть ребенок.

По предварительным данным, более 30 квартир могут быть повреждены или разрушены. В оперативных службах уточнили, что эпицентр взрыва находился в квартире на восьмом этаже.

СК РФ по Саратовской области завел уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На месте развернут штаб.

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