Таиланд и Камбоджа приостановили боевые действия из-за дождей

Тайские и камбоджийские военные продолжают удерживать занимаемые позиции

БАНГКОК, 26 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Таиланда и Камбоджи были вынуждены временно остановить боевые действия в приграничных районах из-за проливных дождей. Об этом сообщила газета The Nation со ссылкой на заявление ВС Таиланда.

По этой информации, тайские и камбоджийские военные продолжают удерживать занимаемые позиции в неблагоприятных погодных условиях. При этом отмечается, что ситуация в зоне конфликта с полудня до 16:00 по местному времени практически не изменилась.

Ранее издание сообщило, что истребители F-16 и JAS 39 ВВС Таиланда дважды за день наносили удары по позициям камбоджийских вооруженных сил в приграничных районах.

Вооруженные столкновения вдоль камбоджийско-таиландской границы начались утром 24 июля недалеко от спорной пограничной зоны в провинции Оддар-Миенчей. ВС Таиланда сообщили, что задействовали истребители для ударов по позициям камбоджийских сил в ответ на применение ими тяжелого вооружения по жилым домам и больницам на территории Таиланда. В камбоджийском Минобороны отметили, что армия действует в рамках самообороны, отвечая на вторжение войск Таиланда.

По меньшей мере 14 мирных жителей и один военнослужащий погибли, еще 46 человек ранены, сообщил Минздрав Таиланда. Посольство России в Таиланде рекомендовало российским туристам воздерживаться от посещения приграничных с Камбоджей районов.